Microsoft introduce un’altra importante funzionalità all’app Microsoft Office per Android che consente di acquisire e trascrivere facilmente le registrazioni vocali sullo smartphone.

Si tratta di un’aggiunta utile per giornalisti, studenti e non solo, in quanto utilizzerà la trascrizione vocale in tempo reale per catturare facilmente le note vocali e trascriverle per un ulteriore utilizzo.

Microsoft Office per Android ottiene le note vocali con trascrizione automatica

La nuova funzionalità supporta anche l’evidenziazione del testo sincronizzato durante la riproduzione e offre anche la possibilità di condividere le registrazioni/trascrizioni con altre app Microsoft 365.

Gli utenti abbonati a Microsoft 365 potranno anche partizionare e trascrivere l’input da diversi oratori in base alla loro identità.

Per accedere alla nuova funzionalità è sufficiente toccare il pulsante “+” nella parte inferiore della scheda principale dell’app e selezionare la nuova opzione “Voce” nella sezione “Acquisizione rapida”, dopodiché sarà possibile iniziare a registrare la propria nota vocale.

L’app salverà la registrazione come scheda vocale in un elenco e la trascriverà automaticamente. Per rivedere la registrazione basterà selezionare la scheda vocale per la riproduzione con l’evidenziazione del testo sincronizzato. L’applicazione mostrerà tutte le schede vocali nella scheda Home per un facile accesso.

Per utilizzare la nuova funzionalità è necessario installare la versione 16.0.14026.20096 o successiva di Microsoft Office per Android e impostare la lingua/regione su Inglese (Stati Uniti).

A seguire trovate il badge per aggiornare l’app tramite il Play Store di Google, tuttavia è bene tenere presente che Microsoft sta rilasciando la nuova funzionalità in modo graduale, quindi potrebbe non essere immediatamente disponibile.

Potrebbe interessarti: Microsoft Launcher per Android si aggiorna con qualche piccola novità