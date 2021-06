Il team di sviluppatori di WhatsApp non conosce riposo, così come ci viene confermato dal rilascio quasi quotidiano di nuove versioni beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e tra le feature in lavorazione ne troviamo anche una appositamente studiata per aiutare gli utenti a effettuare il login rapidamente.

Il nuovo sistema di login di WhatsApp

Alla fine dello scorso mese, con la versione 2.21.11.7 di WhatsApp Beta, è emerso che il team di sviluppatori sta lavorando a una funzionalità chiamata Flash Calls: si tratta di un sistema per ottenere rapidamente la verifica per accedere al servizio, attraverso un metodo di controllo automatico che passa per una chiamata.

Utilizzando questo metodo di verifica automatica, WhatsApp chiamerà il numero di telefono dell’utente e quindi terminerà automaticamente la chiamata, verificando che l’ultimo numero nel registro del telefono sia uguale a quello del codice a 6 cifre fornito (tale numero di telefono è sempre diverso, quindi non c’è modo di ingannare questo sistema, con la garanzia di un’esperienza sicura).

Così com’è stato scoperto dallo staff di WABetaInfo, il team di WhatsApp sta ora lavorando a un’introduzione per la funzione, in modo da spiegare agli utenti perché ha bisogno dell’autorizzazione per effettuare e gestire chiamate e accedere al registro del loro telefono:

Questa nuova funzionalità sarà disponibile soltanto per gli utenti Android mentre quelli iOS dovranno continuare a usare il metodo di login attuale (Apple non fornisce un’API per la lettura della cronologia delle chiamate).

Inoltre tale funzionalità sarà opzionale e gli utenti, pertanto, potranno continuare a sfruttare l’attuale metodo di login attraverso il codice fornito via SMS. Il team di sviluppatori, ad ogni modo, ci tiene a sottolineare che non utilizzerà la cronologia delle chiamate per altri scopi.

Questa feature è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando sarà implementata nella versione stabile dell’app.

Se desiderate provare in anticipo le novità di WhatsApp, potete farlo iscrivendovi al canale di beta testing sul Google Play Store (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link). Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare le nuove versioni dell’app può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).