Sono passati oltre due anni e mezzo dal lancio di Google Duplex, il sistema automatizzato legato a Google Assistant che permette di effettuare prenotazioni e ordini online lasciando fare tutto all’assistente digitale. A breve la funzione sarà disponibile anche sugli smart display, consentendo di prenotare un ristorante utilizzando un Nest Hub o un suo simile.

Google Duplex sugli smart display

Ad annunciare la novità è Google stessa, a margine dell’annuncio relativo al nuovo feature drop. A breve dunque basterà rivolgere al proprio schermo intelligente una richiesta del tipo “Hey Google, prenota un tavolo da (nome del ristorante)” per avviare la stessa procedura che finora funzionava esclusivamente sugli smartphone.

La possibilità di prenotare un tavolo sarà mostrata anche quando verranno visualizzati i dettali di un ristorante che supporta tale funzione. Al momento non ci sono date certe, Google usa il temine soon, molto vago, ma non dovrebbe mancare molto alla novità, riservata al momento al solo mercato nord americano, l’unico nel quale Google Duplex sia attivo.

È invece in fase di roll out la seconda novità legata agli smart hub: si tratta della Guest Mode, lanciata qualche mese fa in inglese e ora disponibile anche in altre sei lingue. Da oggi infatti anche chi utilizza uno smart display in francese, spagnolo, italiano, tedesco, giapponese e coreano, potrà quindi interagire con l’assistente in maniera completamente anonima senza salvare alcuna informazione, garantendo il rispetto della privacy.

Continua inoltre il roll out delle notifiche personalizzare sul Feed di Google Home, iniziato un paio di mesi fa, e su Google Home arriva la possibilità di aggiungere i contatti domestici alla configurazione iniziale di uno speaker o di uno schermo intelligente.