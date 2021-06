TIM SuperGiga raddoppia d’estate: fino a 200 GB a 19,99 euro anche su rete 5G

Mentre continua l’offensiva per conquistare una sempre più ampia fetta di mercato, TIM non dimentica i suoi clienti e, in vista dell’estate 2021, è pronta a lanciare la promozione SuperGiga Raddoppia che dovrebbe essere disponibile, salvo le eventuali proroghe, fino al 31 agosto prossimo.

TIM SuperGiga Raddoppia: informazioni e costi della promozione

La promozione “SuperGiga Raddoppia” di TIM funzione in abbinamento ad una delle offerte TIM SuperGiga 20, TIM SuperGiga 50 e TIM SuperGiga 100, le quali, come facilmente intuibile, consentono di ricevere un bundle aggiuntivo di traffico dati pagano tra i 10 e 20 euro. La promozione di TIM consente di raddoppiare per tre mesi i GB inclusi nel bundle delle suddette offerte: in particolare, TIM SuperGiga 20 includere 40 GB di dati al mese, TIM SuperGiga 50 100 GB di dati al mese, infine TIM SuperGiga 100 200 GB di dati al mese. Resteranno invariati i costi delle tre promozioni:

TIM SuperGiga 20 continua a costare 9,99 euro al mese, senza limiti di tempo e costi di attivazione;

continua a costare 9,99 euro al mese, senza limiti di tempo e costi di attivazione; TIM SuperGiga 50 continua a costare 13,99 euro al mese, senza limiti di tempo e costi di attivazione;

continua a costare 13,99 euro al mese, senza limiti di tempo e costi di attivazione; TIM SuperGiga 100 continua a costare 19,99 euro al mese, senza limiti di tempo e costi di attivazione.

Naturalmente il raddoppio del bundle dati mensile vale solo e soltanto per il periodo coperto dalla promozione SuperGiga Raddoppia di TIM. Una volta sopraggiunta la scadenza, le offerte TIM SuperGiga torneranno alle condizioni ordinarie, e quindi offriranno rispettivamente 20 GB, 50 GB e 100 GB.

C’è anche una piacevole sorpresa per coloro che decideranno di attivare TIM SuperGiga 100: da oggi questa versione della SuperGiga di TIM include la navigazione su rete 5G, naturalmente a patto di possedere uno smartphone compatibile ed essere in zone coperte dalla rete di quinta generazione.