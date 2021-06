Le apprezzate lampadine intelligenti Philips Hue diventano ancora più funzionali grazie alll’app di quarta generazione recentemente rilasciata per Android e iOS.

La nuova versione dell’applicazione offre una nuovissima schermata iniziale con una visualizzazione a riquadri che si allinea alle soluzioni di aziende come Samsung e Google, nonché alle imminenti modifiche di design di Android 12.

La nuova app Philips Hue è molto più funzionale

Ora è possibile attivare rapidamente le luci, cambiare le scene ed eseguire molte più azioni come passare rapidamente da un bridge Hue all’altro senza dover uscire dalla schermata principale.

La nuova app Philips Hue è migliore anche sul fronte delle prestazioni complessive, in particolare per quanto riguarda le funzionalità di automazione e intrattenimento delle lampadine smart.

Una nuova vista 3D isometrica ora consente di posizionare le luci con un’altezza verticale e non solo la loro posizione dall’alto verso il basso nella stanza, ottimizzando ulteriormente la sincronizzazione dell’intrattenimento con gli altri prodotti Philips.

La precedente scheda Routine è stata sostituita dalla scheda Automazioni che offre una personalizzazione molto più avanzata, come il geofencing multiutente e le impostazioni avanzate per la gestione di alba e tramonto.

Philips afferma che il prossimo major update in arrivo questa estate è incentrato sulle scene dinamiche dove le luci di una stanza passeranno insieme attraverso diversi colori in determinati scenari. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google.