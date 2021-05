Vodafone rimodula ancora: aumenta il canone mensile per alcune offerte Special

Oggi è ancora tempo di rimodulazioni in casa Vodafone: mentre prosegue l’offensiva alla conquista di nuovi clienti, l’operatore rosso è pronta a rimodulare il canone mensile di alcune offerte di rete mobile e, in particolare, delle offerte Special attivate in modalità winback o a prezzi vantaggiosi.

Vodafone rimodula il costo di alcune offerte Special

Da oggi la rimodulazione è definitivamente in vigore con un aumento di 1,99 euro al mese per tutti i clienti coinvolti, che hanno già ricevuto una comunicazione via SMS con l’indicazione della possibilità di esercitare comunque il diritto di recesso o passaggio ad altro operatore gratuitamente e senza penali. Alcuni tra i clienti coinvolti in questa rimodulazione hanno anche avuto la possibilità di attivare, chiamando il numero gratuito 42590, un bundle di traffico dati aggiuntivo in regalo per 12 mesi.

Le modifiche unilaterali di Vodafone, tuttavia, non finiscono qui: infatti dal 23 giugno 2021 ci sarà un’altra rimodulazione di 1,99 euro per alcune offerte Vodafone Special Unlimited con minuti e SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet. E voi siete tra gli sfortunati clienti coinvolti nella rimodulazione?