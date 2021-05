A partire dal 23 giugno 2021 Vodafone incrementerà il costo di alcune offerte ricaricabili per clienti privati di 1,99 euro al mese. La modifica delle condizioni contrattuali annunciata dal portale Vodafone Informa ha come causale il “costante miglioramento della propria rete mobile, con l’obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque“.

1,99 euro in più al mese dal 23 giugno

I clienti interessati dal cambio delle condizioni contrattuali inizieranno a ricevere comunicazione tramite SMS a partire da oggi, 20 maggio, e avranno anche l’opportunità di attivare giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi oppure un’offerta alternativa chiamando il numero 42590 dal 2 al 22 giugno. Alcune informazioni pubblicate in rete indicano che diversi clienti stanno ricevendo la possibilità di attivare la promozione 50 Giga Free per 12 mesi.

Come sempre, i clienti che decideranno di non accettare la modifica unilaterale della propria offerta ricaricabile, potranno recedere dal contratto o passare ad un altro operatore senza penali né costi di disattivazione pur mantenendo il proprio numero, purché avvenga entro il 22 giugno specificando come causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

