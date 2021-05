OPPO Find X3 Pro, senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartphone Android del 2021, non solo ha attirato l’attenzione del National Geographic diventando il protagonista di una importante campagna di sensibilizzazione verso alcune specie di animali in via d’estinzione, ma è anche il compagno perfetto per chi soffre del disturbo che altera la visione di alcuni colori e porta al daltonismo.

Un display perfetto per un ottimo device

Il display dello smartphone di fascia alta di OPPO, infatti, dispone di una perfetta calibrazione e riproduzione dei colori conseguita a seguito di una ricerca svolta con alcuni scienziati esperti di scienza del colore, di fatto permettendo a OPPO Find X3 Pro di ottenere i più alti standard tecnologici del settore per adattarsi alle differenti capacità visive degli utenti.

Grazie al lavoro svolto con gli scienziati del colore Yaguchi e luo Ming della Zhejiang University, è emerso che gli utenti degli smartphone OPPO possono essere suddivisi in tre gruppi a secondo della loro capacità visiva:

persone che hanno una completa visione dei colori;

persone con una parziale visione dei colori;

persone con deficit di visione del colore e daltoniche.

Le ultime due categorie, che rispettivamente rappresentano il 68% e il 16% degli intervistati, hanno portato l’azienda a concentrarsi su due metodi per testare la visione ottimale dei colori. Il Munsell Colour System – uno tra i due sistemi – è stato utilizzato per analizzare le diverse sfumature dei colori definendole in base a tre coordinate dimensionali: tonalità, luminosità e saturazione.

Questo lavoro ha permesso a OPPO di ottimizzare il display AMOLED del modello OPPO Find X3 Pro grazie alla presenza di un algoritmo in grado di adattare il display in base alle diverse capacità visive. In tal modo, l’incredibile pannello dello smartphone mostra perfettamente la giusta tonalità dei colori per qualsiasi tipologia di utente.

