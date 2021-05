Noitel è un brand di Irideos S.p.a. operatore mobile virtuale (MVNO) nato in Italia per fornire soluzioni di connettività complete e convenienti.

Questo operatore virtuale presenta vantaggiose offerte low cost e promozioni allettanti per chiamate e navigazione in internet.

L’app Noitel permette di gestire comodamente la SIM

L’app Noitel, disponibile per Android e iOS, è il modo più facile e sicuro per gestire la propria linea mobile e offre le classiche funzionalità come la possibilità di controllare il credito residuo, il consumo e il residuo di minuti, SMS e GB relativi all’offerta sottoscritta e ricaricare il credito della SIM.

Come di consueto per accedere è sufficiente inserire le stesse credenziali utilizzate per l’accesso all’area clienti MyArea attraverso il browser.

Grazie a un approccio tecnologico versatile e completo, Noitel è grado di offrire un servizio di connettività integrata per ogni esigenza. Oltre alla rete mobile, con piani tariffari semplici, trasparenti e convenienti, l’operatore offre servizi di connettività ADSL, Fibra, Satellitare e Wireless.

Noitel si appoggia alla rete Vodafone 4G ed è pertanto in grado di offrire un’eccellente copertura su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

L’app Noitel è disponibile gratuitamente e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla fotocamera. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.