Non solo gli smartphone di fascia alta finiscono tra le mani dello staff di DxOMark ma, di tanto in tanto, ciò capita anche a quelli di fascia medio-bassa e nelle scorse ore è arrivato per POCO X3 NFC il momento di dimostrare cosa è in grado di offrire la sua fotocamera.

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone che può contare su un display IPS LCD da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 732G, 6 GB di RAM e una batteria da 5.160 mAh.

DxOMark mette alla prova la fotocamera di POCO X3 NFC

Il comparto fotografico posteriore dello smartphone di PCO presenta ben quattro sensori, il cui principale è un Sony IMX682 da 64 megapixel (con apertura f/1.89 e pixel da 1,6 μm), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (con apertura f/2.2), un sensore macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel ed è in grado di registrare video a risoluzione 2160p (a 30 fps) o 1080p (a 30 fps).

Per quanto riguarda i risultati dei test, POCO X3 NFC ha ottenuto 107 punti per le foto, 98 punti per i video e 45 punti per lo zoom, per un punteggio complessivo di 103, grazie al quale lo smartphone si posiziona al settantanovesimo posto della classifica di DxOMark, a pari merito con Apple iPhone SE 2020, HTC U12+, Samsung Galaxy Note 9 e Xiaomi Mi MIX 3, ponendosi alle spalle di ASUS ZenFone 6 (104 punti) e superando Google Pixel 3 e Redmi K20 Pro (102 punti).

Tra gli aspetti che i tester hanno apprezzato di più vi sono la gestione della tonalità della pelle, il livello dei dettagli nei ritratti, la velocità della messa a fuoco automatica, il sistema di stabilizzazione dei video e il bilanciamento del bianco nei video in esterno.

Tra gli aspetti che non hanno convinto i tester vi sono il rumore di immagine in tutte le condizioni, la limitata gamma dinamica nelle scene esterne e l’esposizione nei video.

Potete trovare tutti i test effettuati dallo staff di DxOMark seguendo questo link.

