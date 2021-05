In queste ore un paio di novità utili e simpatiche si stanno facendo strada sull’applicazione mobile WhatsApp Messenger e sulla sua controparte per browser WhatsApp Web.

Anche su WhatsApp Web la svolta per i messaggi vocali

Un paio di giorni fa vi abbiamo parlato di una novità apparentemente banale – specialmente per gli utenti Telegram che possono farlo da tempo immemore –, ma accolta come manna dal cielo dagli utenti di WhatsApp, con particolare riferimento a quelli che vengono ogni giorno tempestati di messaggi vocali: la funzione che permette di regolare la velocità di riproduzione degli stessi.

Adesso, come potete vedere dallo screenshot, quella stessa funzione è finalmente disponibile anche per WhatsApp Web. Il funzionamento è il medesimo, per citare il changelog ufficiale: “puoi ascoltare i messaggi vocali a diverse velocità attivandole con i tasti 1x/1,5x/2x mentre il messaggio è in riproduzione“.

Un semplice tap sull’indicatore che compare al posto dell’avatar dell’autore del messaggio permette di selezionare la velocità tra le opzioni 1x, 1,5x e 2x. Niente di più semplice, niente di più utile.

Nuovo sticker pack per WhatsApp: Laugh It Off!

La novità per l’app di WhatsApp è molto meno utile dal punto di vista pratico, ma più simpatica: è disponibile un nuovo pack di sticker dal titolo eloquente: Laugh It Off!

Disponibile per tutti su scala globale dalla sezione sticker di WhatsApp, comprende tutti adesivi a tema risate, come si può notare dallo screenshot.

Come scaricare WhatsApp Messenger

La versione più recente dell’applicazione WhatsApp Messenger per dispositivi Android è disponibile al download sul Google Play Store e la potete scaricare comodamente cliccando sul badge sottostante.