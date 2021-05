WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più conosciute e utilizzate al mondo, ma non è esente da lacune anche piuttosto banali.

Per fortuna, e per la gioia di quanti ricevono ogni giorno una sfilza di messaggi vocali, la novità introdotta con l’ultimo aggiornamento ne fa fuori una piuttosto fastidiosa.

WhatsApp Messenger 2.21.9.15: le novità dell’aggiornamento

Caricata sul Google Play Store nei giorni scorsi, la versione stabile 2.21.9.15 di WhatsApp rende finalmente disponibili per tutti i controlli della velocità di riproduzione dei messaggi vocali.

Adesso, come si legge nel changelog ufficiale, “puoi ascoltare i messaggi vocali a diverse velocità attivandole con i tasti 1x/1,5x/2x mentre il messaggio è in riproduzione“.

Come si può notare anche dagli screenshot riportati, è sufficiente avviare la riproduzione del messaggio vocale per far comparire, al posto dell’avatar dell’autore dello stesso, un indicatore con la velocità di riproduzione. Un semplice tap sull’indicatore permette di selezionare la velocità tra le opzioni 1x, 1,5x e 2x.

Dopo essere stata rilasciata, ritirata e resa definitivamente disponibile in WhatsApp Beta, finalmente questa comoda funzione è disponibile anche per tutti gli utenti della versione stabile dell’app.

Per quanto possa sembrare un’inezia, se i vostri interlocutori sono soliti parlare lentamente o inviarvi messaggi vocali particolarmente lunghi, questa funzione è manna dal cielo.

Come installare la versione più recente di WhatsApp Messenger

La versione più recente dell’applicazione WhatsApp Messenger per dispositivi Android è disponibile al download sul Google Play Store e la potete scaricare comodamente cliccando sul badge sottostante.