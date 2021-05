Instagram sta lavorando ad una nuova funzionalità, che permetterà agli utenti di effettuare il log in sicuro sul social anche senza il solito codice via SMS per l’autenticazione a due fattori (2FA): basterà infatti WhatsApp.

Instagram e WhatsApp insieme per la 2FA

Con entrambi i servizi sotto l’ala di Facebook, l’integrazione e la collaborazione tra le piattaforme sembra sempre più scontata. A scoprire la novità, attualmente in fase di test, è stato lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, che ha pubblicato gli screenshot che trovate qui sotto.

#Instagram is working on the possibility of receiving authentication codes (2FA) on #WhatsApp 👀 pic.twitter.com/OeNwHZRArm — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 22, 2021

Nelle immagini, Instagram offre la possibilità di scegliere WhatsApp come via per ricevere il codice necessario all’autenticazione a due fattori; questa opzione, che sarà per l’appunto opzionale e non di default o obbligatoria, permetterà di effettuare il log in su Instagram sfruttando, ad esempio, la possibilità di usare WhatsApp dal web (senza usare quindi lo smartphone).

La novità come detto è in fase di test e non è chiaro quando sarà resa disponibile sul’app per Android e iOS di Instagram.