L’edizione 2021 di Google I/O si è ormai conclusa e in questi tre giorni abbiamo avuto modo di scoprire le principali novità che dovremo attenderci nei prossimi mesi da Android 12, con particolare attenzione dedicata ad un aspetto sempre più importante come quello della privacy.

Il colosso di Mountain View ci ha tenuto in particolar modo a mettere in risalto quanto si stia impegnando per rendere più sicuri i vari servizi offerti dall’azienda e tra le novità studiate vi è anche quella che ha come obiettivo quello di rendere la cronologia di utilizzo “Le mie attività” più protetta con l’introduzione della verifica aggiuntiva della password.

Google richiede la password per mostrare le attività

In pratica, quando tale feature è abilitata, Google richiederà agli utenti di inserire una password prima di mostrare la cronologia completa dell’utilizzo: nel momento in cui si accede alla propria pagina Le mie attività, è disponibile una nuova opzione “Gestisci la verifica di Le mie attività” e, se si fa clic su di essa, verrà visualizzato un messaggio che consentirà agli utenti di attivare la verifica aggiuntiva prima che vengano rivelate informazioni private.

Si stratta, in sostanza, di una nuova funzionalità che potrebbe rivelarsi molto utile sui dispositivi condivisi, come ad esempio potrebbe essere un computer usato da tutta la famiglia.

Il colosso di Mountain View spiega agli utenti che, attivando la verifica aggiuntiva, il sistema si accerterà che chi sta provando ad accedere a Le mie attività sia effettivamente il titolare dell’account prima che sia possibile visualizzare la cronologia o eliminare le relative attività, precisando inoltre che tale impostazione si applica soltanto per Le mie attività e che, pertanto, la cronologia potrebbe ancora essere visualizzata in altri prodotti Google.

Dopo avere abilitato la verifica aggiuntiva, agli utenti verrà chiesto di inserire la propria password Google per visualizzare la cronologia completa. Potete accedere alla pagina Le mie attività seguendo questo link.