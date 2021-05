Xiaomi può essere considerata come una tra le aziende hi-tech più giovani sul panorama internazionale, soprattutto quando la si confronta con mostri sacri del calibro di Samsung o Apple che hanno ben più anni sulle spalle. Nonostante la giovane età, in appena 10 anni, il colosso cinese è riuscito ad imporsi come una delle realtà di maggiore rilievo in campo internazionale, al punto tale da avere raggiunto spesso il primo posto in classifica come brand in molti paesi europei.

3 milioni di device della serie Xiaomi Mi 11

In tal senso, infatti, non dovrebbe sorprendere vedere la compagnia al secondo posto della classifica dei maggiori produttori di smartphone in Europa, subito sotto Samsung . Merito di questo successo è senza ombra di dubbio l’incredibile rapporto qualità/prezzo dei suoi dispositivi ma anche l’ottima qualità dei suoi smartphone, compresa la serie Xiaomi Mi 11.

A tal proposito, la compagnia ha appena raggiunto un importante traguardo: 3 milioni di smartphone venduti della serie Xiaomi Mi 11, come Xiaomi Mi 11 5G, Xiaomi Mi 11 Pro 5G e Xiaomi Mi 11 Ultra. Xiaomi, non lo dimentichiamo, è stato il primo produttore al mondo ad integrare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888, e ognuno degli smartphone sopracitati offre grande qualità sotto tutti i punti di vista.

