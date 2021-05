TomTom annuncia la compatibilità della sua TomTom GO Navigation con Android Auto. L’app per la navigazione risulta dunque ora utilizzabile a bordo dei veicoli compatibili con il sistema di Google, direttamente sull’infotainment.

TomTom GO Navigation arriva su Android Auto

TomTom GO Navigation mette a disposizione mappe dettagliate in 3D da scaricare e utilizzare anche offline (utili per i viaggi all’estero), indicatori di corsia per aiutare i conducenti nelle svolte più complicate agli incroci, percorsi alternativi, informazioni sul traffico in tempo reale, avvisi sugli autovelox, aggiornamenti settimanali delle mappe e molto altro. Sono disponibili pure i profili EV, dedicati ai conducenti di veicoli elettrici e utili per trovare facilmente i punti di ricarica disponibili.

L’app per Android è priva di pubblicità e, in base a quanto dichiara TomTom, non raccoglie i dati degli utenti per fini pubblicitari. “TomTom GO Navigation è l’app di navigazione definitiva che mette la privacy al centro. L’app è ricca di funzionalità innovative che la distinguono dalle altre e porta a destinazione i conducenti in modo sicuro ed efficiente”, ha commentato Mike Schoofs, Managing Director di TomTom Consumer.

TomTom GO Navigation è disponibile su Google Play Store, Huawei AppGallery e App Store e offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni senza alcun vincolo: in seguito richiede un abbonamento annuale di 12,99 euro (19,99 per il piano famiglia), oppure di 8,99 euro per sei mesi o 1,99 euro al mese.