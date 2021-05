Sembra che Xiaomi stia lavorando su un nuovo smartphone trainato dal chipset Mediatek Dimensity 900 destinato al mercato cinese, ma nuovi sviluppi rivelano che il dispositivo in questione potrebbe far parte della gamma Redmi Note 8 in alcuni mercati selezionati.

Redmi Note 8 (2021) potrebbe essere in lavorazione

Un nuovo smartphone Xiaomi con numero di modello M1908C3JGG è da poco apparso nel database del sito di certificazione FCC. Il database IMEI rivela che potrebbe trattarsi di un nuovo smartphone della serie Redmi Note 8.

L’informatore Kacper Skrzypek, che per primo ha citato l’elenco IMEI, ha affermato che questo smartphone potrebbe debuttare come Redmi Note 8 (2021), aggiungendo che questo moniker è stato trovato su uno dei siti Xiaomi.

Secondo Xiaomiui, Redmi Note 8 (2021) porta il nome in codice Biloba ed è previsto solo per i mercati globale, UE e Russia. Oltre al modello identificato con M1908C3JGG, sembra che anche il modello M1908C3J1 appartenga alla stessa serie.

Xiaomi ha affermato che Redmi Note 8 (2021) è munito di uno schermo LCD IPS con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e notch a goccia. Sotto il cofano potrebbe esserci il chipset Helio G85 e si prevede che lo smartphone sarà dotato di 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione. L’autonomia dovrebbe essere fornita da una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 22,5 W.

La documentazione FCC non menziona dati circa la fotocamera anteriore, tuttavia la configurazione posteriore potrebbe includere una fotocamera principale da 48 MP, un obiettivo ultrawide, un sensore di profondità e una fotocamera tele-macro. L’elenco FCC ha confermato la presenza della batteria da 4.000 mA e dell’interfaccia MIUI 12.5.

In copertina: Redmi Note 8T