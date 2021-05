Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, l’app Clubhouse per Android è installabile tramite il Play Store come accesso in anteprima, confermando il lancio globale del social basato sulla voce e sugli inviti.

Ricordiamo che Clubhouse è stata originariamente lanciata l’anno scorso come app solo per iPhone e in poco tempo è riuscita a guadagnare una grande popolarità, al punto che i principali social si sono sbrigati a integrare una funzionalità simile nelle loro piattaforme per non vedersi ridurre la base utenti.

Clubhouse è finalmente installabile tramite Play Store

Lo sviluppatore sta lavorando duramente per aggiungere persone il più velocemente possibile, ma in questo momento è necessario un invito per iscriversi. Chiunque può ottenerne uno unendosi alla lista di attesa o chiedendone uno a un utente esistente.

Previous Next Fullscreen

Clubhouse è disponibile per Android gratuitamente ma attualmente è ancora in fase di sviluppo, pertanto è probabile che contenga dei bug.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a contatti, microfono, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge sottostante.