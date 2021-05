Torniamo a occuparci di Clubhouse e in particolare dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android di questo che può essere definito uno dei social network del momento: a distanza di pochi giorni dall’arrivo sul Google Play Store dell’app per gli utenti statunitensi, infatti, pare che il team di sviluppatori sia finalmente pronto per il suo rilascio su scala globale.

Entro pochi giorni Clubhouse disponibile per tutti

E se vi state chiedendo quanto a lungo si dovrà protrarre l’attesa perchè ciò effettivamente avvenga, la risposta è molto poco: a dire del team di Clubhouse, infatti, nel giro di una settimana l’app Android dovrebbe essere disponibile per tutti.

Ricordiamo che Clubhouse è stata originariamente lanciata come app solo per iPhone l’anno scorso ed è riuscita a guadagnare una grande popolarità rapidamente, ciò grazie anche al supporto di diversi personaggi famosi, stuzzicando così la curiosità di numerosi utenti.

Ad aiutare questo social network a divenire popolare probabilmente è stata anche la scelta degli sviluppatori di consentire l’accesso alla piattaforma soltanto su invito (è necessario, infatti, essere invitati da un altro utente per poter entrare), rendendola così piuttosto “esclusiva.

Il lancio globale di Clubhouse su Android arriva in un momento in cui tante altre aziende tecnologiche hanno lanciato proprie soluzioni (o hanno annunciato di essere pronte a farlo) basate soltanto sulla voce, come ad esempio Facebook, Twitter, Discord, Spotify, Reddit e LinkedIn.

Negli ultimi tempi, inoltre, Clubhouse ha faticato a mantenere il suo ritmo di crescita (almeno secondo quanto emerge dalle stime dei dati di download di diverse società di analisi mobile) e il rilascio dell’app per Android su scala globale potrebbe aiutare il social a raggiungere un’ampia platea di nuovi utenti interessati.

Come scaricare l’applicazione

Se desiderate scaricare l’app di Clubhouse per Android potete sfruttare il seguente badge che vi porterà alla pagina dedicata sul Google Play Store (al momento è possibile soltanto pre-registrarsi per installarla automaticamente una volta che sarà rilasciata anche in Italia):