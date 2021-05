Nel corso del Google I/O, Google ha annunciato un ampliamento delle funzionalità di Duplex. Il “servizio” che ricorderanno in molti per il fatto che può condurre in autonomia una prenotazione al telefono – per il momento solo negli USA – si arricchisce adesso della possibilità di modificare al posto dell’utente una password compromessa.

L’inquietante avviso di Google Chrome che avverte della compromissione di una o più password è probabilmente apparso a tutti almeno una volta nella vita. Bene, a quel punto non rimane che recarsi nei singoli portali, entrare nel proprio account, pensare ad una nuova password e modificarla. Non una trafila difficile da svolgere ma di certo seccante, specie se le password a rischio e quindi da cambiare sono più di un paio, magari qualche decina.

Adesso il duo composto da Google Assistant e Google Duplex può svolgere l’intera trafila al posto nostro, compresa la scelta di una nuova password più efficace della precedente ed il suo salvataggio tra le credenziali d’accesso nel gestore delle password di Google Chrome (che poi è il medesimo di quello che ci si ritrova su qualsiasi dispositivo Android associato a quell’account).

Google ha detto che la novità sarà “gradualmente” a disposizione di tutti coloro che utilizzano Chrome per Android, e che inizialmente sarà disponibile negli Stati Uniti per arrivare poi altrove.