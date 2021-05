Che i nuovi Termini di Servizio di WhatsApp siano una bella gatta da pelare è ormai sotto gli occhi di tutti, a maggior ragione da quando anche il responsabile dell’autorità per la privacy di Amburgo ha imposto un ban di tre mesi all’applicazione proprio per questo motivo, esortando gli altri 26 paesi membri a promulgare una legge per la tutela dei dati personali di tutti i cittadini europei.

Telegram e Signal crescono fuori misura…

Ma quanto ampio è stato il movimento di utenti da WhatsApp verso Telegram e Signal, le applicazioni competitor più popolari? A questa domanda risponde Sensor Tower mettendo su carta i dati di crescita delle sopracitate applicazione durante gli ultimi mesi. Dal grafico sottostante possiamo notare un elemento inequivocabile: gennaio 2021 è stato il mese che ha visto una incredibile impennata del volume di download di Telegram e Signal.

L’applicazione di Pavel Durov ha registrato una impennata del +98% YoY, mentre Signal del +1.192% YoY. Durante il primo mese dell’anno, infatti, sono stati ben 64 milioni i download di Telegram (+238% rispetto al 2020) e 51 milioni i download di Signal (+5.001% rispetto al 2020). Nei mesi successivi, però, entrambe le azienda hanno visto ridimensionare (e di molto) il numero di download, arrivando ai livelli del 2020 – solo Signal continua a registrare una importante crescita.

… ma WhatsApp tiene botta

Ovviamente, però, nonostante l’incredibile crescita di entrambi i social network, WhatsApp continua ad essere ancora oggi l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo, malgrado le app alternative presentino addirittura più funzionalità.

Avete abbandonato WhatsApp in favore di Telegram o Signal da quando sono state presentate le novità relative ai Termini di Servizio? Raccontateci la vostra storia nei commenti qui in basso.

