Continua incessante il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp, che nelle ultime settimane ha rilasciato numerose versioni beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma per i dispositivi basati su Android e nelle scorse ore è arrivata l’ennesima della serie: stiamo parlando della versione 2.21.10.9.

Le novità della versione 2.21.10.9 di WhatsApp Beta per Android

All’inizio di questo mese, in occasione del rilascio di WhatsApp Beta 2.21.10.2, si è avuta la conferma della probabile introduzione a breve di una nuova funzionalità che ha come oggetto la sicurezza attraverso la crittografia end-to-end dei backup (che vengono protetti con una password che impedisce l’accesso ad essi a persone non autorizzate mentre sono su Google Drive).

La nuova feature non è ancora stata messa a disposizione degli utenti ma lo staff di WABetaInfo ha notato che sono state apportate alcune piccole modifiche all’interfaccia.

Una di esse è rappresentata da uno uno stato che indica se il backup è protetto attraverso la crittografia end-to-end:

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando tale nuova feature potrebbe essere messa a disposizione degli utenti con la versione stabile dell’applicazione e per saperne di più, pertanto, dovremo attendere notizie dal team di WhatsApp, che vorrà accertarsi che non vi siano bug gravi prima di implementarla per tutti.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.10.9 di WhatsApp Beta per Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso questa nuova versione dell’applicazione può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).