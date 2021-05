Google Chrome per Android sta per introdurre una funzionalità attesa da molti: la possibilità di catturare screenshot lunghi. Al momento, non c’è niente di ufficiale ma, volendo, è già possibile provare tale funzione tramite un flag di attivazione.

Come acquisire screenshot lunghi con Google Chrome per Android

Per poter usare gli screenshot estesi o lunghi che dir si voglia basta abilitare un flag dedicato denominato “Chrome Share Long Screenshots”, flag accessibile incollando quanto segue sulla barra degli indirizzi di Google Chrome per Android:

chrome://flags/#chrome-share-long-screenshot

Dopo aver pigiato su “Enabled” bisogna riavviare l’app e, per usufruirne, aprire la finestra di condivisione dal menù accessibile dai tre puntini e selezionare dal basso “Screenshot lungo”, tutto qua. Ecco come si presentano.

C’è da dire che per alcuni utenti la procedura potrebbe non funzionare, bloccandosi proprio al momento della cattura degli screenshot. Comunque, con tutta probabilità nei prossimi giorni o settimane ne sapremo di più a questo punto.

Vi terremo aggiornati, nell’attesa del lancio ufficiale, magari già nella prossima versione di Google Chrome. Per ora, fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se tali screenshot estesi funzionano o meno sui vostri dispositivi.

