Dopo avere aggiunto nuove funzioni per rendere i backup di WhatsApp più sicuri con la crittografia end-to-end e la possibilità di modificare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali, in queste ore il team di sviluppo di WhatsApp Beta ha pubblicato la versione 2.21.10.6 che svela alcune novità per quanto riguarda la sincronizzazione con altri dispositivi.

Novità aggiornamento WhatsApp Beta 2.21.10.6

Da molti mesi ormai il team di WhatsApp Beta sta lavorando a tutte le funzioni relative al supporto multi-device e l’aggiornamento 2.21.10.6 si muove sulla stessa scia. Nel caso in cui un utente decide di migrare la cronologia di una chat su un altro dispositivo, essi inizieranno a sincronizzare i cambiamenti tra di loro in modo da garantire la stessa esperienza utente indipendentemente dal dispositivo che si sta utilizzando. Nel momento in cui la fase di sincronizzazione iniziasse, magari per sincronizzare un messaggio pinnato su più dispositivi, l’applicazione mostrerà una nuova notifica ad indicare l’avanzamento del processo.

Le informazioni pubblicate dai colleghi di WABetaInfo ci permettono di scoprire quali potrebbero essere gli eventi potenzialmente sincronizzati tra più dispositivi:

cancellare una chat su un dispositivo non la eliminerà su un altro device;

cancellare un messaggio specifico comporterà la sua rimozione anche su altri dispositivi.

Essendo la funzionalità ancora in fase di sviluppo, è possibile che il team decida di apportare cambiamenti circa il comportamento della sincronizzazione di questi eventi su più dispositivi.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento 2.21.10.6 di WhatsApp Beta è attualmente in fase di rilascio per gli utenti iscritti al canale beta del Play Store, ma è possibile anche installare manualmente il relativo APK da questo link di APK Mirror.

