A distanza di un paio di giorni dal rilascio del primo aggiornamento di WhatsApp Beta, il team di sviluppatori di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea ha già dato il via al rilascio di una nuova versione per i dispositivi basati su Android: stiamo parlando della v. 2.21.1.3.

Le novità di WhatsApp Beta versione 2.21.1.3 per Android

Con questa nuova versione dell’applicazione il team di sviluppatori prosegue i lavori di rinnovamento dell’interfaccia di WhatsApp (e ciò vale sia per i dispositivi Android che per il client Web) per quanto riguarda la funzionalità multi-device, ovvia la soluzione che permetterà agli utenti di usare lo stesso account su più dispositivi.

Tale nuova interfaccia è ancora in fase di lavorazione e potrebbe pertanto essere visibile soltanto ad una parte degli utenti. Inoltre, stiamo ancora parlando di una funzione soltanto visiva mentre le feature multi-dispositivo saranno effettivamente implementate con un aggiornamento futuro.

Purtroppo ad oggi non vi sono dettagli ufficiali per quanto riguarda il rilascio di tale nuova attesa feature, che dovrebbe migliorare (e non di poco) l’esperienza utente di questo popolare servizio di messaggistica multi-piattaforma.

C’è da riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp il merito di continuare a lavorare al miglioramento del servizio ed all’introduzione di nuove funzionalità senza sosta nonostante sia la soluzione leader del settore delle app di messaggistica istantanea (tanto per fare un esempio, a Capodanno ha superato 1 miliardo di chiamate).

Come scaricare la nuova versione beta

L’aggiornamento 2.21.1.3 di WhatsApp beta per Android è attualmente in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per tutti gli utenti che sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Per coloro che invece non fossero riusciti ad iscriversi alla beta ma volessero ugualmente provare tale release, è possibile installare manualmente l’APK della versione 2.21.1.3 di WhatsApp beta per Android scaricandolo da APK Mirror (seguendo questo link).