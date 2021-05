Così come gli altri operatori telefonici, anche Vodafone si prepara a celebrare la festa della mamma come si deve e lo fa proponendo il primo mese gratuito per alcune offerte speciali quali: Vodafone Happy Black, offerte con Giga illimitati, offerte Special e altri servizi.

A partire dalla giornata di domani, sabato 8 maggio, e fino a domenica 9 maggio 2021 sarà disponibile un nuovo evento di TOBi, l’assistente digitale di Vodafone, che, così come accaduto di recente per la festa dei lavoratori, si rifarà il look per l’occasione aggiungendo alla propria icona dei cuoricini rosa. Anche per quest’evento agli utenti sarà proposto un quiz dedicato, questa volta incentrato sulla festa della mamma.

L’evento di TOBi sarà visualizzabile a tutti i clienti tramite l’app My Vodafone o la pagina dedicata sul sito Vodafone dalla quale sarà possibile interagire con l’assistente digitale tramite la chat al suo interno.

Nonostante la pagina dedicata alla festa della mamma non sia ancora ufficialmente attiva essa restituisce comunque un messaggio che invita a dare un’occhiata alle offerte più interessanti dell’operatore in occasione dell’evento.

Un mese gratis di Happy Black Limited Edition

Dopo aver completato il quiz TOBi proporrà l’offerta principale dell’evento ossia l’attivazione di Vodafone Happy Black Limited Edition, il programma di fidelizzazione a pagamento dell’operatore, che, al costo è di 2,99 euro mensili, permette di ottenere una serie di sconti anche per l’acquisto di prodotti tecnologici e legati all’IoT grazie al grande catalogo di partnership strette da Vodafone con numerose aziende.

Tra i vari brand ad aver aderito al programma spiccano: JBL, Adidas, L’Oreal, Unieuro, Samsung, Vogue, Chili, Virgin Active, Tidal Premium e, nella categoria “Food”, la new entry Too Good To Go che, grazie a Happy Black, permette di ottenere gratuitamente una Magic Box del valore massimo di 4,99 euro tramite l’app.

Le promozioni Vodafone in alternativa

Vodafone Happy Black non verrà proposta a tutti coloro che parteciperanno al quiz di TOBi in occasione della festa della mamma. In base al target di riferimento, infatti, verranno diversificate le promozioni proposte ai clienti.

Tra le più rilevanti troviamo: Infinito Special, Digital Privacy & Security (il servizio di protezione della navigazione disponibile sia per la rete mobile che per quella fissa) e anche le nuove offerte Special Minuti 7 Giga e 50 Giga.

Entrambe propongono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali con 7 Giga e 50 Giga di traffico dati in 4G rispettivamente. I prezzi di ambedue possono essere personalizzati e variare da un minimo di 7 euro a un massimo di 20 euro mensili.

Tutte queste offerte rientrano nell’iniziativa “Mese Vodafone”, la quale comprende tutte le promozioni e servizi che si possono attivare usufruendo del primo mese gratuito.

Potrebbe interessarti anche: TIM Party è pronto a festeggiare la festa della mamma con un grande regalo