OPPO, con +94% di crescita nel Q1 2021 ha conquistato il quarto posto nella classifica dei maggiori produttori di smartphone in Europa, sottolineando quando il mercato apprezzi la strategia che vede l’azienda cinese impegnata a realizzare prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Tantissime offerte da non perdere

In queste ore scopriamo una importante promozione OPPO su oppopromo.it che, dal 3 al 30 maggio 2021, permetterà agli utenti interessati di acquistare alcuni prodotti a condizioni davvero uniche. Entrando nel dettaglio, la compagnia ha messo in piedi promozioni per la serie OPPO Find X3, OPPO Band e OPPO Watch.

Acquistando OPPO Find X3 Neo 5G, tutti gli utenti riceveranno in regalo gli auricolari true wireless OPPO Enco W51 per un valore commerciale di 129,90 euro. Lo smartphone è disponibile a questo link di Amazon al prezzo scontato di 749,90 euro. Con il modello OPPO Find X3 Lite 5G è invece possibile ricevere in omaggio la smartband OPPO Band Sport per un valore commerciale di 49 euro. Lo smartphone è disponibile a questo link di Amazon al prezzo scontato di 449,90 euro. Passando poi agli altri prodotti, con OPPO Watch arrivano in omaggio gli auricolari true wireless OPPO Enco W11 per un valore commerciale di 39,90 euro. Lo smartwatch di OPPO è disponibile a questo link di Amazon a 206 euro con cinturino da 41 mm e 313 euro con il cinturino da 46 mm.

“Questa iniziativa rappresenta una concreta possibilità per i nostri utenti di scoprire l’ecosistema OPPO, che si arricchisce giorno dopo giorno di accessori audio e wearable, oltre alle lineup di smartphone e ai nostri servizi – dichiara Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di offrire un’esperienza utente che sia sempre più completa, in linea con lo stile di vita quotidiano.”

Inoltre, grazie ad una partnership con Coincasa, acquistando OPPO Band in versione Sport (49,90 euro) o Style (69,90 euro) entro il 30 maggio, sarà possibile usufruire di un voucher da 15% su tutti gli acquisti effettuati sul sito coincasa.it.

In copertina OPPO Find X3 Lite