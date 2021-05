Sierra, Berlin, Berlin NA e Kyoto sono i nomi in codice dei prossimi smartphone Motorola della serie Edge.

Dei quattro smartphone in questione, a dire il vero, non si hanno ancora molte informazioni, eccetto per alcuni dettagli trapelati di recente e riguardanti la configurazione del comparto fotografico di alcuni modelli.

Stando a quanto rivelato dalla fonte tedesca Technik News, il modello con nome in codice “Berlino” avrà una tripla fotocamera esterna con sensore principale Samsung S4KHM2 da 108 MP, accompagnato da un obiettivo ultrawide OmniVision OV16A10 da 16 MP e un sensore di profondità OmniVision OV08A10 da 8 MP. La fotocamera frontale, invece, sarà un obiettivo OmniVision OV32B40 da 32 MP.

Il modello “Berlino NA”, invece, avrà comunque una tripla fotocamera esterna con sensore principale Samsung S5KHM2 da 108 MP, ma quest’ultimo sarà accompagnato da un obiettivo ultrawide Samsung S5K4H7 da 8 MP e un obiettivo di profondità OmniVision OV02B1B da 2 MP. Anche in questo caso, la fotocamera frontale per selfie è un sensore OmniVision OV32B40 da 32 MP.

Per quanto riguarda il modello “Kyoto”, questo dovrebbe essere dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale Samsung S4KHM2 da 108 MP, un obiettivo ultrawide Samsung S5K4H7 da 8 MP e un sensore di profondità OmniVision OV02B1B da 2 MP. Lo smartphone potrebbe inoltre essere dotato di una fotocamera frontale OV16A1Q da 16 MP o OV32B da 32 MP.

Al momento non si hanno informazioni circa il comparto fotografico del modello “Sierra”, ma questo potrebbe essere il successore di Motorola Edge+, mentre il modello “Berlin” dovrebbe essere il successore di Motorola Edge dell’anno scorso.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite su TENAA con immagini ufficiali e caratteristiche chiave

Abbandoniamo Motorola e infiltriamoci in casa Samsung, che ha ancora in cantiere il suo tablet economico, ovvero il Galaxy Tab A7 Lite.

Il dispositivo è apparso su TENAA con tanto di immagini ufficiali, che ne rivelano il design e alcune caratteristiche chiave.

Dal punto di vista del design, Samsung Galaxy Tab A7 Lite presenta una sola fotocamera esterna priva di flash LED. Il pulsante di accensione e di regolazione del volume sono posizionati sul lato destro, mentre lo slot per la SIM è a sinistra. Tutto sommato, il tablet sfoggia un’estetica pulita e semplice, con angoli arrotondati e dimensioni sottili e compatte (215,5 x 124,7 x 8 mm e un peso pari a 300 grammi).

Samsung Galaxy Tab A7 Lite dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni nero e blu.

Per quanto riguarda alcune delle caratteristiche tecniche principali, Samsung Galaxy Tab A7 Lite sfoggerà un display LCD da 8,68 pollici con risoluzione di 800 x 1.340 pixel e sarà alimentato da un chipset che gira a una frequenza massima di 2,3 GHz.

Molto probabilmente si tratta di un SoC MediaTek Helio P22T, che potrebbe essere accompagnato da 3 GB o 4 GB di RAM e 32 GB o 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD.

Altre specifiche (non ancora confermate) di Samsung Galaxy Tab A7 Lite comprendono una batteria da 5.100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W, USB di tipo C, Android 11 e fotocamera esterna da 8 MP.

Non si hanno ancora notizie sulla data di lancio del tablet economico di casa Samsung, ma considerando la mole di informazioni che stanno trapelando nelle ultime settimane, non dovremmo essere poi così lontani dal debutto di Samsung Galaxy Tab A7 Lite.