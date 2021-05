Clubhouse è senza ombra di dubbio una delle applicazioni più in voga negli ultimi mesi, merito soprattutto del particolare contesto in cui ci troviamo da ormai molti mesi a questa parte in cui le video chiamate e più in generale le discussione tramite applicazioni di videoconferenza sono ormai diventate la norma.

Al via la beta per una manciata di utenti

Come ben sappiamo l’azienda è da tempo impegnata a sviluppare il client anche per Android, la piattaforma mobile più importante al mondo e fondamentale per non perdere il momentum di crescita soprattutto adesso che importanti applicazioni come Telegram e Facebook hanno svelato i loro piani per contrastare Clubhouse.

In una nota di aggiornamento pubblicata dagli sviluppatori a capo dell’applicazione, scopriamo che è iniziata la fase di test beta per Android. “Android non è ancora disponibile, ma abbiamo iniziato a distribuire una versione beta approssimativa a una manciata di tester – si legge nella nota. Se senti qualcuno dire che sta usando Clubhouse sull’app ufficiale per Android, dagli un caloroso benvenuto! Non vediamo l’ora di accogliere altri utenti Android in Clubhouse nelle prossime settimane.”

Ad oggi risulta impossibile prevedere quando l’applicazione per Android verrà ufficialmente pubblicata sul Play Store, ma il rapido avanzamento dei lavori ci porta ad essere speranzosi che Clubhouse per Android arriverà il prima possibile.