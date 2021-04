WINDTRE GO Unlimited Top+ tenta i clienti di rete fissa con GB illimitati a 5,99 euro al mese

Per effettuare la convergenza con un’offerta di rete mobile, i clienti WINDTRE di rete fissa hanno oggi un’opzione in più: da oggi è disponibile per i clienti di linea fissa, anche in corso di attivazione, l’offerta GO Unlimited Top+ a 9,99 euro, che potrà essere sottoscritta solo con portabilità del numero.

WINDTRE GO Unlimited Top+ a 5,99 euro per i clienti di rete fissa

WINDTRE GO Unlimited Top+ include minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e GB illimitati di traffico internet in 4G al costo di 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Sono quindi garantiti GB illimitati grazie alla convergenza con l’offerta di linea fissa, disponibili da subito se l’offerta viene attivata dallo stesso intestatario della linea fissa (fino a un massimo di 3 SIM WINDTRE).

In caso di disattivazione dell’offerta di rete fissa WINDTRE, non ci sarebbero più GB illimitati ma il bundle dell’offerta GO Unlimited Top+ passerebbe invece a 50 GB di traffico internet inclusi. Sono però gratuiti il contributo di attivazione della promozione e il costo della nuova SIM WINDTRE. Nei rivenditori aderenti sarà dunque richiesto di sottoscrivere l’offerta GO Unlimited Top+ con lo stesso intestatario della linea fissa WINDTRE.

WinDay +Acquisti+Ti Ricarichi

Le sorprese in casa WINDTRE continuano: acquistando su Amazon fino al 31 maggio 2021 un prodotto della categoria “Casa & Arredamento” (e dal 1 al 30 giugno 2021 della categoria “Moda”), il cliente WINDTRE potrà così ottenere una ricarica equivalente al 10% dell’importo utilizzato per gli acquisti.