Fastweb cresce ancora: clienti e ricavi nei risultati del primo trimestre 2021

Nella giornata di oggi, 29 aprile, Fastweb ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2021, il trentunesimo consecutivo in crescita per l’apprezzato operatore di telefonia fissa e mobile.

«Nei primi tre mesi dell’anno Fastweb registra 2.765.000 di clienti – in crescita del 4% rispetto al 1° trimestre 2020. Crescono anche i ricavi a 581 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente e l’Ebitda reported a quota 179 milioni di euro, + 5% rispetto al 1° trimestre 2020. Boom della divisione Wholesale con linee fornite agli altri operatori del mercato che aumentano del +56% rispetto al 1° trimestre 2020».

Fastweb chiude un ottimo Q1 2021

Si apre così l’annuncio di Fastweb, che in poche righe riassume tanti dati indicativi di una crescita importante fatta registrare nei primi tre mesi dell’anno in corso.

Il totale di 2.765.000 clienti al 31 marzo 2021 si traduce in una crescita del 4% su base annua, figlia dell’acquisizione di 106.000 nuovi clienti dei servizi di accesso a banda larga. Di tutti questi, ben 2.081.000 clienti – vale a dire il 18% in più rispetto ai 1.767.000 clienti attivi a marzo 2020 – hanno optato per un’offerta a banda ultralarga e il 75% della customer base dispone di una connessione ultraveloce con velocità in download fino a 1 Gbps.

Per quanto concerne i numeri relativi alla parte mobile, Fastweb ha tagliato l’importante traguardo dei due milioni di clienti: a fine Q1 2021 erano il 16% in più dell’anno precedente, per un totale di 2.066.000 clienti.

Un altro dettaglio non trascurabile è quello relativo alle convergenze fisso-mobile: i clienti “convergenti” di Fastweb sono il 35% del totale (+1% su base annua).

Nel primo trimestre del 2021, i ricavi di Fastweb sono arrivati a 581 milioni di euro, facendo segnare una crescita del 7% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda l’andamento della Business Unit Enterprise, i ricavi nel 1° trimestre 2021 sono stati pari a 237 milioni di euro (+12% rispetto allo scorso anno), grazie soprattutto ai nuovi clienti tra aziende e PA per servizi legati alla trasformazione digitale (cloud e sicurezza informatica).

La divisione Wholesale ha raggiunto ricavi pari a 58 milioni di euro, ben 12% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, e sono arrivate a 189.000 le linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali (+56% YoY).

Per maggiori dettagli, potete consultare il documento completo a questo link.

Ecco, invece, la nostra pagina dedicata alle offerte Fastweb.