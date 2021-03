Così come le precedenti generazioni di Google Chromecast, anche il nuovo modello Google Chromecast con Google TV è in grado di mostrare agli utenti le loro immagini prese da Google Foto ma la feature dello screensaver di recente ha perso alcune delle informazioni generalmente mostrate, come la data e la posizione.

Fino a poco tempo fa, infatti, lo screensaver di Google Foto su Google Chromecast (di qualsiasi generazione) mostrava l’orario su un lato dello schermo, con le informazioni sulla foto stessa (come il nome dell’album, la data e il luogo in cui è stata scattata la foto, nel caso in cui tali dettagli fossero disponibili) a sinistra.

Scompaiono alcune informazioni su Google Chromecast con Google TV

Ebbene, con un recente aggiornamento il team di Google ha rimosso queste informazioni dallo screensaver di Google Foto su Google Chromecast con Google TV e, stando a quanto rilevato dagli utenti che hanno riscontrato tale novità, non pare esservi alcuna impostazione per fare apparire nuovamente questi dati aggiuntivi.

Ricordiamo che in precedenza queste informazioni potevano essere rimosse manualmente disattivando l’opzione “Dati foto personali” nelle impostazioni del dispositivo dall’app Google Home ma ora, anche con l’opzione attivata, i dati non vengono più visualizzati.

Probabilmente si tratta di un test A/B condotto dal team di Google con una ristretta cerchia di utenti e lo staff di 9to5Google ha provato a contattare il colosso di Mountain View per avere delucidazioni al riguardo, al momento senza riscontro.

Pare, inoltre, che questa modifica non sia esclusiva di Google Chromecast con Google TV ma sia stata rilevata anche su vari dispositivi basati su Android TV.

Si tratta senza dubbio soltanto di un piccolo cambiamento ma avere quei dati rapidamente disponibili è sicuramente utile quando le foto vengono visualizzate costantemente sulla TV e la speranza di tanti utenti è che in futuro sia quantomeno possibile scegliere se mostrare o meno queste informazioni.

