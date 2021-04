L’operatore telefonico MVNO spusu ha aggiunto un nuovo metodo di pagamento per le ricariche, ovvero la possibilità di pagare tramite un account PayPal. Questo metodo di pagamento si aggiunge alle carte di credito VISA e Mastercard, così da poter utilizzare anche carte di altri circuiti. spusu è un operatore virtuale austriaco (dove sono presenti più di 40 operatori MVNO) facente parte del gruppo Mass Response, arrivato in Italia a metà giugno dello scorso anno e che fa uso delle reti WINDTRE per erogare i suoi servizi.

Il vantaggio competitivo di questo operatore è il call center, che in Austria è molto apprezzato dalle associazioni dei consumatori oltre a uno sviluppo tecnologico interno (supportato da Mass Response) che permette a spusu di risparmiare rispetto ad altri operatori concorrenti. Al momento comunque è possibile selezionare PayPal come metodo di pagamento sia al momento dell’ordine di una nuova SIM sia quando si effettua una ricarica manuale e sia quando si imposta l’addebito automatico per il proprio piano tariffario.

Nel caso abbiate scelto la ricarica manuale, potrete accedere all’area personale del sito di spusu, e selezionare PayPal come metodo di pagamento. Stessa cosa vale anche nel caso in cui abbiate l’addebito automatico, anche se in questo caso bisogna raggiungere la sezione “i miei dati” e selezionare PayPal, mentre gli altri metodi sono la carta di credito VISA o Mastercard o l’addebito diretto SEPA, quindi sul proprio conto corrente.

Sicuramente gli utenti di spusu saranno felici di questa nuova opzione che facilita non poco questo tipo di operazioni, vista la flessibilità di un servizio come PayPal che negli Stati Uniti permette anche di effettuare pagamenti con le criptovalute.