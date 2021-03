Il 2020 per le criptovalute è stato un anno decisamente buono. Gli ottimi risultati di Bitcoin hanno convinto grandi investitori, rendendo più stabile e strutturato il mercato delle criptovalute. Negli Stati Uniti infatti, PayPal permette l’acquisto e la vendita di criptovalute già da novembre e all’epoca aveva annunciato proprio che avrebbe supportato le criptomonete come metodo di pagamento. Tutto ciò ora è realtà grazie alla nuova funzionalità “Checkout with Crypto” che parte da oggi.

Questa funzionalità permette di convertire istantaneamente i Bitcoin, Ethereum o Litecoin in dollari americani, senza nessuna tassa aggiuntiva per la transazione. Dopo la conversione, il pagamento viene effettuato immediatamente e nel caso in cui il venditore non usi i dollari americani, PayPal converte i dollari nella moneta usata dal venditore con i tassi di conversione standard.

La nuova feature apparirà automaticamente nel portafoglio PayPal nel caso in cui l’utente abbia sufficiente criptomoneta per completare il pagamento. Oltre a ciò, l’utente è sempre in grado di controllare la quantità di criptovaluta per ogni moneta, e può usare una sola moneta per effettuare un acquisto.

PayPal non è l’unica azienda che permette questo tipo di transazioni. Il suo competitor americano Square, infatti, nel 2018 aveva già lanciato il supporto per i Bitcoin nella sua app. PayPal però dimostra di essere un passo avanti con questa nuova funzionalità, aprendo le porte alle criptomonete a un numero importante di utenti, con 377 milioni di account attivi riportati proprio la settimana scorsa. In questo modo PayPal diventa un grande player sia nel mondo dei portafogli digitali sia nello scambio di criptomonete, semplificando così l’uso delle stesse e rendendole un metodo di pagamento sempre più comune.