È anche oggi giornata di aggiornamenti in casa Samsung e Huawei, altro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e offrire ai suoi utenti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Ecco quali sono i dispositivi aggiornati nelle ultime ore e quali le novità – alcune davvero “succulenti” – introdotte dagli update.

Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite è pronto a ricevere, anche in Europa, un nuovo aggiornamento software che porta con sè, oltre a correzioni di bug e miglioramenti generali di performance, anche le patch di sicurezza Android di marzo 2021. Il nuovo firmware ha un peso di 200 MB ed è basato sulla EMUI 10, per la quale, tuttavia, non sembrano essere aggiunte – stando a quanto segnalato dagli utenti – nuove funzionalità.

Huawei Watch Fit

Huawei ha rilasciato un nuovo aggiornamento – al momento, solo in Cina – per Watch Fit, che ha aggiunto così nuove informazioni sulla fase lunare alla scheda “Meteo” e migliora la modalità di monitoraggio Sp02 per risultati accurati. Questo significa che la versione 1.0.4.26 del firmware consentirà di conoscere ai possessori di Huawei Watch Fit, anche dalla scheda “Meteo”, gli orari di alba e tramonto giornalieri.

Samsung Galaxy Tab Active 2

Samsung ha cominciato a rilasciare, anche in Europa (Germania, Italia, Grecia), un nuovo aggiornamento per Galaxy Tab Active 2 che porta con sé le patch di sicurezza Android di aprile 2021, cui si aggiungano alcuni miglioramenti a livello di performance. È chiaro, in assenza di segnalazioni di senso opposto, non siano state introdotte novità degne di nota, ma vi aggiorneremo se poi qualcosa dovesse cambiare.

Samsung Galaxy Watch e Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Watch e Galaxy Watch 3 stanno, in queste ore, per ricevere nuovi aggiornamenti software: secondo il changelog ufficiale rilasciato dall’azienda sudcoreana, Galaxy Watch ottiene una migliore stabilità Wi-Fi e una nuova versione dell’app “Messaggi” che corregge così alcuni bug; l’altro aggiornamento, disponibile per Galaxy Watch 3, include le medesime novità, migliorando le performance generali.