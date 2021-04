Bug e malfunzionamenti su Android Auto sembrano non conoscere sosta, lo sanno bene alcuni tra coloro che utilizzano quotidianamente il sistema in-car di Google. Uno dei problemi recenti con cui si sono misurati alcuni utenti riguarda una precisione del GPS tutt’altro che ideale, ma nelle scorse ore Google ha affermato con una breve dichiarazione di aver risolto il problema.

Senza però mostrare la sicurezza che ci si aspetterebbe: a Mountain View hanno mostrato di non essere certi che il problema appartenga realmente al passato – “siamo cautamente ottimisti”, è stato scritto – per cui l’aggiornamento alla versione 6.3 di Android Auto del 15 aprile potrebbe aver risolto il guaio… oppure no. La verificale spetta agli utenti.

“Grazie per tutte le segnalazioni. Potreste farci sapere se l’ultimo aggiornamento ad Android Auto ha risolto il problema con il GPS? In caso contrario, fatecelo sapere nei commenti”, ha scritto Google. Una buona parte di coloro che avevano segnalato il malfunzionamento hanno commentato il post dicendo che il problema è finalmente sparito, ma è troppo presto per dire se sia così per tutti.

Fateci sapere quindi se nelle scorse settimane avete notato una precisione migliorabile del GPS e se l’ultimo aggiornamento ad Android Auto ha messo fine alla questione.