La TWRP (acronimo di Team Win Recovery Project), la custom recovery più popolare per smartphone e dispositivi Android, è ora disponibile in versione ufficiale per alcuni smartphone della casa nipponica di qualche anno fa: Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia XZ1 e Sony Xperia XZ1 Compact. Ecco tutto quello che c’è da sapere e i link per scaricarla.

TWRP per Sony Xperia XZ Premium, XZ1 e XZ1 Compact

A circa un mese dall’ultimo aggiornamento pre Android 11, la recovery TWRP ha annunciato dunque il supporto per altri smartphone Sony in occasione del rilascio dell’update alla versione 3.5.2, più che altro una sorta di aggiornamento correttivo.

Pur essendo disponibile in versione non ufficiale, ora l’implementazione porta tutti i benefici del caso per i possessori degli smartphone in questione, che significa fondamentalmente la possibilità di scaricare l’ultima immagine di ripristino compilata direttamente dal sito web TWRP.

Ecco i link al download diretti: per Sony Xperia XZ Premium (SIM singola, dual SIM), per Sony Xperia XZ1 (SIM singola, dual SIM) e per Sony Xperia XZ1 Compact.

Al fianco dei nuovi arrivi, tuttavia, si segnalano anche altri smartphone che perdono il supporto ufficiale: Samsung Galaxy J4 e la versione Exynos Wi-Fi del tablet Samsung Galaxy Note 10.1.