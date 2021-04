Todoist è una soluzione molto popolare tra gli utenti Android alla ricerca di uno strumento che li possa aiutare a organizzare le attività quotidiane e ciò sia in ambito lavorativo che privato, con tutte le funzionalità che è lecito attendersi da un programma di questo tipo.

E i numeri del Google Play Store non lasciano dubbi su quanto sia diffusa questa soluzione, la cui app Android può vantare oltre 10 milioni di installazioni.

L’app di Todoist può essere usata per organizzare le attività in qualsiasi momento e in qualunque posto ci si trovi, ricordare scadenze con appositi promemoria, creare eventi ricorrenti (per esempio, “ogni lunedì”), collaborare su progetti assegnando specifici compiti ad altri, stabilire le priorità delle varie attività, il tutto con l’integrazione con altri popolari strumenti come Gmail, Google Calendar, Slack, Google Assistant, Amazon Alexa, ecc.

Todoist migliora per gli utenti gratuiti

All’inizio di quest’anno il team di Todoist ha cominciato a testare nuovi limiti per i vari piani di abbonamento disponibili per gli utenti (ossia Gratis, Pro e Business) e la buona notizia è che gli utenti free potranno ora contare su alcune funzionalità che in precedenza erano riservate a quelli a pagamento (come i filtri, la possibilità di caricare i file, i commenti, le etichette e altro).

Questi i nuovi limiti per gli utenti free di Todoist:

Attività per progetto – 300

Caratteri per il nome di un’attività – 2.048

Sezioni per il progetto – 20

Caratteri per il titolo di una sezione – 2.048

Progetti attivi – 5

Caratteri per il nome di un progetto – 120

Attività per priorità o etichetta – senza limiti

Collaboratori per progetto – 5

Peso dei file per allegati nei commenti – 5 MB

Peso dei file per allegati email – 5 MB

Livelli dei sotto-progetti – 3

Peso dei file per la foto profilo – 4 MB

Potete trovare la pagina dedicata ai limiti per ciascun profilo di abbonamento di Todoist seguendo questo link.

L’app per Android, invece, può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: