Google Assistant è senza dubbio una vera e propria miniera di funzionalità per chi desidera gestire in modo smart le attività della propria vita di tutti i giorni e la nuova integrazione annunciata dal team di Todoist non può che mettere in risalto tale aspetto.

Stando a quanto si apprende, la versione completamente rinnovata dell’integrazione di Todoist per Google Assistant dovrebbe garantire agli utenti un’esperienza decisamente migliore per quanto riguarda la velocità della gestione degli elenchi delle cose da fare attraverso il supporto ai comandi vocali.

Come migliora l’integrazione tra Todoist e Google Assistant

Agli utenti sarà sufficiente impartire al dispositivo che supporta Google Assistant il comando “fammi parlare con Todoist” e, una volta configurato e dato il permesso di connettersi tramite l’assistente, l’applicazione sarà in grado di fornire una panoramica completa delle priorità per la giornata, oltre che di accettare nuove attività (gli sviluppatori ricordano che ogni volta che viene aggiunta un’attività con un orario, l’app imposterà automaticamente un promemoria che apparirà anche sui dispositivi dell’utente 10 minuti prima dell’evento) e contrassegnare quelle completate, il tutto con una rapida interazione vocale.

Questa nuova integrazione di Todoist con Google Assistant supporta anche la sintassi standard di Todoist Quick Add per aggiungere nuove attività: grazie a tale feature gli utenti avranno la possibilità di creare nuove aggiunte e impostare la data, il progetto, la priorità e l’etichetta con un unico comando vocale (per esempio, “Ehi Google, chiedi a Todoist di aggiungere un’attività per inviare il mio rapporto domani p1 #work @urgent”). L’assistente chiederà anche se si desidera apportare delle modifiche dopo aver aggiunto un’attività, in modo che pure la posizione, la priorità e l’etichetta possano essere aggiunte.

Sebbene ancora manchi il supporto all’aggiunta di Todoist come opzione predefinita per prendere appunti, questa integrazione rinnovata rappresenta un deciso passo in avanti che dovrebbe rendere più facile ed efficiente la gestione dei propri elenchi di cose da fare.