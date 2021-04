Dopo il debutto di POCO F3 e POCO X3 Pro, la compagnia cinese partner di Xiaomi non ha alcuna intenzione di fermarsi: POCO sembra infatti pronta a lanciare sul mercato POCO M3 Pro, smartphone che promette caratteristiche interessanti ma che in Europa potremmo aver già conosciuto in altra “veste”.

POCO M3 Pro sarà il rebrand di Redmi Note 10 5G?

POCO M3 Pro ha ricevuto certificazioni dal Bureau of Indian Standards (BIS) in India e dalla Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti, che indicano come il nuovo smartphone a marchio POCO potrebbe essere nient’altro che un rebrand di Redmi Note 10 5G, con un design leggermente modificato per via dell’unità fotografica principale. Questo perchè il numero di modello di POCO M3 Pro, ovvero M2103K19PG, è (quasi) identico al numero di modello di Redmi Note 10 5G, ovvero M2103K19G.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, POCO M3 Pro offrirebbe un display IPS da 6,5″ con risoluzione FullHD+ (e frequenza di aggiornamento di 90 Hz), un SoC MediaTek Dimensity 700 fino a 2.2 GHz, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD. A completare la scheda tecnica ci sarebbero una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 18 W o 22,5 W e una tripla camera posteriore con un sensore principale da48 megapixel e una coppia di sensori da 2 megapixel installata sul retro.

Al momento POCO non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale, ma il fatto che POCO M3 Pro sia stato certificato indica che il lancio dello smartphone potrebbe essere non così lontano. Motivi di prudenza ci suggeriscono, però, di attendere ancora per una conferma ufficiale da parte della compagnia cinese.

