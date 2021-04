Vodafone sta collaborando con Ericsson per implementare la più grande rete commerciale 5G Standalone d’Europa. Partendo dalle principali città tedesche, le due aziende si uniscono per portare una migliore esperienza di navigazione grazie a bassa latenza, alte velocità e non solo.

Vodafone ed Ericsson per la prima rete commerciale 5G Standalone live in Europa

Per il lancio del 12 aprile 2021 i tecnici hanno lavorato insieme per passare al 5G tutte le stazioni radio mobili nella banda 3,5 GHz, collegandole a una rete 5G Core indipendente. Ericsson ha fornito le soluzioni Ericsson Radio System e Cloud Core per aiutare Vodafone a costruire questa nuova rete 5G Standalone in Germania, che costituisce la più grande d’Europa per il momento.

Si tratta di fatto della prima rete 5G Standalone commerciale live nel Vecchio Continente, grazie alla quale gli utenti potranno godere di un alte velocità di navigazione, unite a bassa latenza e alla grande capacità di dati del 5G SA. Questo tipo di rete opera in modo indipendente dal 4G, garantendo connettività a molte più persone e oggetti (IoT) allo stesso tempo.

La rete Vodafone supporterà anche lo slicing di rete, che consente una notevole flessibilità visto che le diverse parti possono essere collocate per diversi casi d’uso specifici. Con il 5G Standalone, inoltre, il consumo di energia da parte degli utenti si riduce di quasi il 20%, dal momento che non è più necessario collegarsi a 5G e LTE contemporaneamente.

“Stiamo aprendo la strada alla connettività in tempo reale. In Germania il 5G si regge per la prima volta sulle proprie gambe“, ha dichiarato il CEO di Vodafone Germania, Hannes Ametsreiter. Le prime città europee a ricevere la nuova copertura saranno Francoforte, Düsseldorf, Münster e Lipsia.

