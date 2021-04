In un costante sforzo per rendere l’esperienza di utilizzo della propria piattaforma il più lineare possibile tra i vari dispositivi smart in circolazione, Google annuncia che dal prossimo 15 giugno l’applicazione Google Play Film cederà il posto a YouTube su tutti gli smart TV di Samsung, LG, Vizio e Roku.

Google Play Film cede il passo a YouTube

Come riportano i colleghi di Engadget, il colosso di Mountain View aveva annunciato la novità già diverse settimane fa, ma solo in queste ore è salita alla ribalta a seguito di una serie di email informative inviate dal team di Google. Come sottolinea la stessa azienda nel post di annuncio, il passaggio da Google Play Film a YouTube è stato programmato per svolgersi nel modo più lineare possibile.

Ecco alcuni cambiamenti che saranno in essere a partire dal 15 giugno:

tutti gli acquisti effettuati su Google Play Film saranno automaticamente trasferiti su YouTube;

eventuali crediti accumulati su Google Play potranno essere utilizzati su YouTube per effettuare acquisti;

gli acquisti effettuati su Google Play Family Library saranno visionabili su YouTube, sebbene gli acquisti effettuati su YouTube non supportano la condivisione in famiglia;

i contenuti multimediali in Watchlist non saranno disponibili su YouTube, ma sarà possibile creare delle Playlist.

Per scoprire dove guardare i contenuti trasferiti su YouTube, l’azienda ha realizzato un’apposita pagina con le varie indicazioni in base ai dispositivi utilizzati tra smartphone, smart TV e web.