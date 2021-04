Dopo molti mesi di sviluppo in beta, Sygic GPS Navigation arriva in versione stabile su Android Auto. La nota app di navigazione GPS per automobilisti quindi è la prima a non far parte del pool di applicazioni Google ad avere compatibilità completa al sistema per automobili di Big G. In precedenza, l’unico modo per poter usare Sygic era tramite lo schermo del proprio smartphone, soluzione di certo non ottimale in un auto con display ben più grande.

Rispetto ad una delle prime beta di cui vi avevamo raccontato a dicembre dello scorso anno, l’interfaccia è stata leggermente modificata, rendendola più piacevole e vicina agli standard stilistici di quelle di Google. Rimane comunque come tratto distintivo la grande semplicità dei menù, che non confondono l’utente con uno stile che mostra troppe informazioni tutte insieme all’utente, come possiamo vedere dalle immagini condivise dall’utente Reddit u/jesusbabio.

Un applicazione leggera, veloce e precisa ma con qualche difetto di troppo

Se siete disposti a mettere in conto dei comandi vocali decisamente non all’altezza delle controparti Google, alcune funzioni bloccate dall’abbonamento Sygic Premium, l’assenza di modalità MultiDisplay e alcune limitazioni imposte da Google, potrete godere del vero vantaggio di questa app, ovvero la navigazione offline, ancora tanto amata da molti automobilisti per la sua affidabilità, leggerezza e, nel caso di Sygic, un sistema di navigazione davvero ottimo.

Siamo sicuri che questa sarà la prima di una serie di nuove app compatibili con Android Auto, visto che Google ora permette a sviluppatori di terze parti di lavorare alla propria app grazie alle nuove API create ad hoc. Queste applicazioni potrebbero riguardare diversi ambiti, tra cui, oltre ovviamente alla navigazione, i parcheggi, le stazioni di ricarica elettriche e quelle per il carburante.

Se volete provare Sygic GPS Navigation sul vostro sistema Android Auto, non dovete fare altro che installarla dal badge: