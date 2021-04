Amazon non riposa neppure la domenica di Pasqua: c’è un’ottima offerta su delle cuffie true wireless economiche di Aukey da gustarsi in mezzo a uova di cioccolato e colombe pasquali.

Insomma, dopo avervi segnalato nella giornata di ieri il caricabatterie rapido di Samsung al prezzo minimo, oggi c’è un altro accessorio che potrebbe fare comodo a tantissimi utenti.

Aukey è un brand noto e apprezzato e, tarando correttamente le proprie aspettative, difficilmente delude quando si tratta di spendere il minimo possibile.

In questo caso parliamo di cuffie true wireless di fascia bassa, pertanto sarebbe sbagliato aspettarsi una qualità superlativa, tuttavia, per quello che costano, sono abbastanza soddisfacenti (chi vi scrive le ha provate [NdR]).

Le cuffie in questione sono le Aukey EP-T25 e sono delle in-ear true wireless piuttosto basiche (non aspettatevi ANC o altro) ma complete, offrono infatti: Bluetooth 5.0, supporto AAC, driver dinamici da 6 mm, certificazione IPX5, ricarica rapida tramite USB-C, comandi touch per controllare la musica e richiamare l’assistente vocale sullo smartphone collegato. L’autonomia dichiarata è di 5 ore, allungate fino a 25 ore con la custodia di ricarica.

In questo momento, il modello nero è in offerta su Amazon (spedito da Amazon, con tanto di Prime) al prezzo minimo di 19,99 euro, che può essere abbassato di un ulteriore 10% applicando il coupon visibile nella pagina del prodotto.

Se stavate cercando delle nuove cuffie true wireless e volevate spendere il minimo indispensabile, ecco il link per l’acquisto:

Acquista Aukey cuffie true wireless EP-T25 a 19,99 euro su Amazon (applica coupon 10%)

