AppGallery è senza ombra di dubbio una delle applicazioni più importanti per Huawei, ed in questi ultimi mesi il colosso cinese sta investendo molte risorse e tempo per facilitare l’arrivo delle applicazioni più richieste e popolari sui dispositivi Android.

Quante novità su AppGallery e Petal Maps

Settimana dopo settimana, infatti, sono sempre più le applicazioni di un certo peso che vengono pubblicate su AppGallery, rendendo così il passaggio ad uno smartphone Huawei con Huawei Mobile Services (HMS) indolore e soprattutto conveniente. Da qualche giorno diverse applicazioni piuttosto importanti trovano posto all’interno dello store digitale di Huawei.

Ecco la lista delle nuove applicazioni sbarcate su AppGallery:

Previous Next Fullscreen

Inoltre, il colosso cinese ha rilasciato un aggiornamento anche per Petal Maps. Da adesso gli utenti possono modificare la mappa aggiungendo alcune importanti integrazioni come foto, indirizzi, orari e tanto altro direttamente ai luoghi già disponibili sull’applicazione. Purtroppo, però, come si può notare dalle immagini soprastanti, al momento non è possibile inviare segnalazioni per un errore che si spera verrà risolto al più presto. Infine, Petal Maps offre adesso alcune informazioni sul Covid-19 nei vari Paesi.

Ringraziamo Nicolò