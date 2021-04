ASUS ZenFone 7 è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti dello scorso anno sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo e, con l’offerta degli ZenDays arrivata sullo store online del brand, si candida a diventare un perfetto regalo per se stessi e gli altri.

ASUS ZenFone 7 in offerta con gli ZenDays fino all’11 aprile

A partire da oggi 1 aprile e fino all’11 aprile 2021, è attiva la campagna promozionale ZenDays sullo store online ufficiale di ASUS e il grande protagonista è, come detto, ASUS ZenFone 7 nella sua versione base e pro.

L’offerta coinvolge entrambe le versioni e vede lo smartphone proposto al prezzo più basso mai raggiunto. Lanciato al prezzo di listino di 699/799 euro, con questa nuova offerta speciale, ASUS ZenFone 7 è disponibile all’acquisto a 499 euro nella versione base e a 599 euro nella versione pro, vale a dire a ben 200 euro in meno rispetto al prezzo di lancio.

Se quest’offerta vi ha indotti in tentazione e avete deciso di regalare o di regalarvi un ASUS ZenFone 7 con la sua tripla Flip Camera, non dovete far altro che scegliere la vostra versione preferita e completare l’acquisto sullo store ufficiale tramite i link seguenti:

Acquista ASUS ZenFone 7 a 499 euro

Acquista ASUS ZenFone 7 Pro a 599 euro

