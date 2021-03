ZTE ha alzato il sipario sui nuovi smartphone della Serie 30, che conta ben tre modelli: ZTE S30, S30 Pro e S30 SE. Anche se sfoggiano un aspetto piuttosto simile, gli smartphone presentano in realtà caratteristiche che differiscono a seconda del modello, insieme a qualche particolare estetico. I modelli di fascia alta, infatti, sono dotati di un particolarissimo modulo fotocamera che combina una finitura opaca e lucida, creando un piacevole contrasto.

Caratteristiche e prezzi di ZTE S30

ZTE S30 è dotato di un display LCD da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sotto la sua scocca si nasconde un processore octa-core MediaTek Dimensity 720 a 7 nm (Dual 2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPU) con GPU Mali-G57 MC3, 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione interna UFS 2.1. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo si compone di una quad-camera esterna con sensore principale da 64 MP, grandangolare da 8 MP (120°), lente Macro da 5 MP e fotocamera per ritratti da 2 MP. La fotocamera frontale per selfie è da 16 MP. Tra le altre caratteristiche citiamo: sistema operativo Android 11 con MyOS 11, sensore di impronte digitali montato lateralmente, jack audio da 3,5 mm, connettività 5G SA/NA, Bluetooth 5.1 e batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W.

ZTE S30 è disponibile in Cina al prezzo di 2.198 yuan (circa 285 euro al cambio) nella configurazione 8 GB + 128 GB; e 2.398 yuan (circa 311 euro) nella configurazione con 8 GB + 256 GB.

Caratteristiche e prezzi di ZTE S30 Pro

ZTE S30 Pro sfoggia un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e luminosità fino a 800 nit. Lo smartphone è alimentato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 768G a 7 nm (1 x 2.8GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPU) con GPU Adreno 620, 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di spazio di archiviazione interna UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 256 GB. ZTE S30 Pro è poi dotato di una quad-camera esterna con sensore principale da 64 MP con flash LED, ultra-grandangolare da 8 MP, sensore di profondità da 2 MP e lente Macro da 2 MP per scattare foto dino a 4 cm di distanza. La fotocamera interna è da 44 MP. Abbiamo poi un sensore di impronte digitali in-display, supporto alle Reti di quinta generazione, batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida da 55 W e due slot per la SIM. Manca il jack audio da 3,5 mm.

ZTE S30 Pro è disponibile in Cina al prezzo di 2.998 yuan (circa 389 euro al cambio).

Caratteristiche e prezzi di ZTE S30 SE

ZTE S30 SE è il modello più economico dell’intera famiglia, pertanto quello che presenta una scheda tecnica meno sofisticata tra i tre. Lo smartphone è dotato di un display LCD da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ ed è alimentato da un processore octa-core MediaTek Dimensity 700 a 7 nm (Dual 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPU) con GPU Mali-G57 MC2, 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione interna UFS 2.1 espandibile con microSD. Abbiamo una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 48 MP, lente Macro da 5 MP e sensore di profondità da 2 MP, mentre la fotocamera frontale per selfie è da 8 MP. Anche questo modello supporta il 5G, presenta un sensore di impronte digitali montato lateralmente e jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W.

ZTE S30 SE è disponibile in Cina al prezzo di 1.698 yuan (circa 220 euro al cambio).

Oltre ciò, ricordiamo che ZTE ha anche presentato il suo nuovo smartwatch ZTE Watch GT, con monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, 16 modalità di allenamento e una batteria che offre fino a 15 giorni di autonomia a un prezzo davvero competitivo.