Se siete in possesso di uno smartphone Samsung della Serie 9 e desiderate provare le funzionalità della One UI 3.1, l’interfaccia personalizzata di Samsung basata sull’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile, potete adesso installare la Noble ROM 1.1, una custom ROM sviluppata da un noto sviluppatore di XDA-Developers e che ha dimostrato un ottimo funzionamento.

Nonostante si tratti di una delle migliori custom ROM in circolazione, bisogna comunque tener presente che proprio in quanto tale – ovvero una ROM non ufficiale – può presentare bug di diverso tipo. Ciò nonostante, così come dichiarato da molti utenti che hanno provato la Noble ROM 1.1 sul proprio Samsung Galaxy S9 o Samsung Galaxy S9+, questa ROM ha migliorato notevolmente l’esperienza d’uso e garantito un più efficace consumo energetico, oltre a un sistema più fluido.

One UI 3.1 su Samsung Galaxy S9 sì, ma con qualche rinuncia

Questa è la versione più recente della Noble ROM sviluppata da AlexisXDA, inizialmente disponibile per i soli possessori di Samsung Galaxy Note 9. Oltre a estendere il supporto agli smartphone Samsung della Serie 9, la versione 1.1 ha introdotto altre novità e miglioramenti vari. Di seguito, il changelog completo dell’aggiornamento:

Aggiunto il supporto per Samsung Galaxy S9 e S9+ (gli utenti S9 non potranno più utilizzare Bixby)

Risolto il problema con Photo Editor FC dopo l’aggiornamento

Risolto il problema con Game Launcher FC prima dell’aggiornamento

Fix sensore di frequenza cardiaca

Fix volume dell’audio

Risolto il problema con le impostazioni biometriche FC dopo aver impostato un nuovo blocco biometrico

Aggiunte le modalità mancanti di Sound Alive

Risolto il problema per il quale veniva mostrato il messaggio di errore di installazione “sistema non montato”

Aggiunta una nuova opzione in AROMA per scegliere il tipo di debloat da applicare

Rimossa la sezione Good Lock in AROMA e aggiunta un’opzione per installare solo l’app Good Lock Launcher

Rimosso lo Smart Manager cinese in aroma

Rimosse le modalità della fotocamera non funzionanti

Kernel aggiornati

Stabilità e prestazioni generali migliorate

Lo sviluppatore ha comunicato che le modalità Fuoco Live e Video Pro della fotocamera sono state rimosse a causa di instabilità delle stesse, mentre l’editor fotografico di Samsung potrebbe crashare al primo utilizzo, per cui consiglia di aggiornare l’app dal Galaxy Store. Se queste rimozioni non rappresentano un problema e volete provare a tutti i costi la nuova One UI 3.1 di Samsung sul vostro Galaxy S9 o Galaxy S9+, allora potete procedere con il download e l’installazione di Noble ROM 1.1 seguendo le istruzioni all’interno di questo link.