Tra gennaio e marzo, HUAWEI AppGallery ha registrato 318 nuove applicazioni, tagliando un nuovo importante traguardo. Lo store proprietario di Huawei, terzo a livello globale, conta oggi centoventi mila applicazioni integrate in HMS Core e oltre due milioni di sviluppatori registrati, con un aumento dell’83% nella distribuzione delle app e una crescita del 33% degli utenti attivi ogni mese.

HUAWEI AppGallery offre applicazioni e giochi di ogni tipo, e solo lo scorso anno ha registrato i 384,4 miliardi di download nel mondo, un circa 530 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale. Per festeggiare questi importanti risultati e in occasione delle festività pasquali, Huawei ha deciso di allestire un grande concorso a premi. A partire da oggi e fino al prossimo 11 aprile, tutti gli utenti di HUAWEI AppGallery potranno vincere regali firmati Huawei e voucher per accedere a contenuti esclusivi di una vasta selezione di applicazioni e servizi.

Tra i premi in palio ci sono i nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds 4i, lo smartphone di fascia alta HUAWEI P40 Pro, il notebook HUAWEI MateBook D14 e numerosi buoni Amazon, voucher PhotoSì, Chicco e buoni spesa da utilizzare su Huawei Store, lo shop online del brand. Partecipare è molto semplice: basta accedere all’AppGallery e collegarsi alla sezione dedicata alla promozione di Pasqua. A questo punto, una volta scelta una delle cinque categorie (Shopping, Cibo, Salute e Fitness, Intrattenimento, Produttività) occorre effettuare almeno una delle seguenti operazioni:

e inserire il codice dedicato nell’uovo di Pasqua per partecipare all’estrazione. Condividere la promozione pasquale direttamente dalla pagina dedicata di AppGallery per avere la possibilità di vincere dei regali Huawei. Nello specifico: condividendo la promozione con 5 amici si ottiene un film gratuito su HUAWEI Video. Con 20 condivisioni si ottengono 3 mesi di HUAWEI Video Premium gratis, mentre con 50 condivisioni di ottiene una HUAWEI Band 4 in regalo.

direttamente dalla pagina dedicata di AppGallery per avere la possibilità di vincere dei regali Huawei. Nello specifico: condividendo la promozione con 5 amici si ottiene un film gratuito su HUAWEI Video. Con 20 condivisioni si ottengono 3 mesi di HUAWEI Video Premium gratis, mentre con 50 condivisioni di ottiene una HUAWEI Band 4 in regalo. Effettuare un acquisto in-app per ottenere subito il 20% di quanto speso in Huawei Point, dove ogni punto Huawei equivale a 1 euro.

Per ulteriori dettagli, consigliamo di dare un’occhiata al regolamento ufficiale.

I risultati finanziari di Huawei dello scorso anno sono buoni

Oltre ciò, Huawei ha anche pubblicato i risultati finanziari del 2020: il fatturato globale ammonta a 136,7 miliardi di dollari, con un aumento del 3,8% su base annua, mentre l’utile netto ha raggiunto 9,9 miliardi di dollari, con un aumento del 3,2%.

Nello stesso anno, il Carrier Business Group di Huawei ha garantito il funzionamento stabile di oltre 1.500 reti in oltre 170 Paesi, permettendo all’utenza da casa di continuare a lavorare, studiare e fare acquisti online durante la pandemia. Secondo i test 5G condotti da diverse organizzazioni di terze parti, sarebbe proprio Huawei a offrire la migliore esperienza utente in assoluto. Nel 2020, il fatturato del Carrier Business Group ha raggiunto 46,4 miliardi di dollari, con un aumento dello 0,2% rispetto all’anno precedente.

L’azienda ha anche rafforzato l’impegno nello sviluppo di soluzioni innovative, e oltre settecento città in tutto il mondo hanno scelto Huawei come partner per la trasformazione digitale. Sono state molte le innovazioni originate da Huawei, come la soluzione di diagnostica assistita dall’intelligenza artificiale e basata su HUAWEI Cloud, aiutando le infrastrutture mediche a ridurre il carico. Il fatturato dell’Enterprise Business Group di Huawei ha raggiunto 15,4 miliardi di dollari, con un aumento del 23% su base annua.

Anche il fatturato del Consumer Business Group ha registrato una piccola crescita rispetto all’anno precedente (3,3%) con un fatturato di 74,1 miliardi di dollari.

“Nell’ultimo anno abbiamo fatto fronte alle avversità“, ha affermato Ken Hu, Deputy Chairman di Huawei. “Abbiamo continuato a innovare e creare valore per i nostri clienti, aiutandoli a combattere la pandemia e sostenendo la ripresa economica e il progresso sociale in tutto il mondo. Abbiamo anche colto questa opportunità per migliorare ulteriormente le nostre attività, ottenendo un livello di prestazioni ampiamente in linea con le previsioni. Nonostante il contesto difficile, siamo rimasti legati a una catena di approvvigionamento globalizzata e diversificata, che non si basa su un singolo Paese, ma utilizza risorse globali per garantire la continuità delle forniture“.