Nonostante per diversi anni Porsche abbia collaborato tramite la branca Porsche Design alla realizzazione di parecchi smartphone Android – l’ultimo dei quali in coppia con Huawei, il Mate 40 RS Porsche Design – l’azienda di Stoccarda non mai proposto a bordo delle proprie vetture Android Auto, il collegamento naturale tra la meccanica e la tecnologia “da tasca”.

Sulle vetture di Porsche è presente da parecchio tempo Apple CarPlay, non invece Android Auto. Per fortuna il corso degli eventi sta per sovvertire quella curiosa scelta, con un cambiamento di rotta che arriverà con i modelli 2022: la piccola rivoluzione partirà dal modello più iconico di Porsche, ossia la 911 in model year, appunto, 2022.

Android Auto sarà parte integrante, insieme al suddetto Apple CarPlay, del nuovo PCM ossia il sistema di infotainment denominato Porsche Communication Management già adottato su Porsche Taycan, la prima automobile elettrica della novantennale storia del brand di Stoccarda.

La novità non porta con sé solamente il robottino verde di Google, ma anche una serie di funzionalità tecnologiche quasi irrinunciabili ai giorni nostri come il controllo vocale tramite un “hey, Porsche” di alcuni parametri della vita a bordo. In seguito il nuovo sistema di infotainment con Android Auto sarà adottato anche da tutti i modelli a listino.